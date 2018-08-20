Судоремонтный завод «Южный Севастополь» опровергает губернатора Севастополя

Севастополь, , 14:57 — REGNUM ИА REGNUM получило от ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» документ, который ниже приводится полностью и без изменений:

Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» закреплено (ст.38) право граждан на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц.

Статьей 46 названного Закона гарантировано право на ответ: «Гражданин или организация, в отношении которых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации. В отношении ответа и отказа в таковом применяются правила статей 43−45 настоящего Закона. Ответ на ответ помещается не ранее чем в следующем выпуске средства массовой информации. Данное правило не распространяется на редакционные комментарии».

09.08.2018г. на официальном сайте информационного агентства «REGNUM» в сети «Интернет» размещена публикация «Власти назвали руководство завода «Южный Севастополь» мошенниками».

В данной публикации ИА «REGNUM» указано следующее: «Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назвал мошенниками руководство судостроительного завода «Южный Севастополь», отметив, что для них всё закончилось контрактом с судостроительным заводом «Вымпел». Об этом он заявил 9 августа на заседании Совета предпринимателей города». Далее по тексту публикации приведено дословное содержание соответствующего высказывания: «Год заняла ситуация с решением имущественных вопросов, сколько криков было со стороны мошенников, которые там находятся. Кричать они могут и дальше, но всё закончилось заключением 49-летнего контракта с судостроительным заводом «Вымпел», — отметил губернатор». Слово «мошенник» в русском языке означает: «Человек, к-рый занимается мошенничеством, плут, жулик. Мелкий м. || ж. мошенница, — ы. || прил. мошеннический, ая, — ое. Мошеннические махинации» (Толковый словарь Ожегова. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. 1949,1999); Мошенник (архи) плут, жулик, бестия, протобестия, проходимец, пройд (ох)а, прощелыга, арап, жук, вор; пробы ставить негде, хват. (Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений, под. ред. Н. Абрамова, М.: «Русские словари», 1999); Плут, человек, обманывающий других из корыстных целей. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935, 1940).

Согласно действующему уголовному законодательству РФ мошенничество — это преступление — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Уголовная ответственность за мошенничество установлена ст. 159 УК РФ. Кроме того, имеются отдельные специальные нормы, устанавливающие ответственность за мошенничество в сфере кредитования — ст. 159.1 УК РФ, при получении выплат — ст. 159.2, с использованием электронных средств платежа — ст. 159.3, в сфере страхования — ст. 159.5, мошенничество в сфере компьютерной информации — ст. 159.6.

Таким образом, мошенничество, во всяком случае, означает обман с целью хищения чужого имущества, соответственно, публичное заявление о том, что кто-либо является мошенником, означает обвинение в совершении преступления. Публичное обвинение в мошенничестве, в силу требований действующего уголовно­ процессуального законодательства РФ представляет собой сообщение (заявление) о преступлении, которое должно рассматриваться уполномоченным следственным органом в порядке статей 144−145 УПК РФ. При наличии у Д. Овсянникова оснований для обвинения руководства завода в мошенничестве, он, согласно действующему законодательству РФ, обязан обратиться в следственные органы для принятия ими соответствующего процессуального решения. При этом заведомо ложный донос влечет ответственность самого заявителя по ст.306 УК РФ.

Обязанность соблюдения Конституции и законов Российской Федерации возложена статьей 15 Конституции РФ не только на граждан, но и, равным образом, на должностных лиц органов государственной власти.

Разделяя понятную озабоченность губернатора Д. Овсянникова проблемами, связанными с решением имущественных вопросов во вверенном ему регионе, вместе с тем, должны разъяснить, что возникающие в данной сфере споры подлежат разрешению в судебном порядке. Лица, замещающие государственные должности, к коей относится, в частности, должность руководителя субъекта РФ, обязаны руководствоваться в своей деятельности требованиями действующего законодательства РФ, не допускать умаляющих авторитет государственной власти действий, высказываний.

Факты рассмотрения в арбитражных судах дел по искам с участием органов власти Севастополя, а также нашего завода имели и имеют место, но инициированы эти споры отнюдь не новым руководством завода, заинтересованным исключительно в продолжении своей хозяйственной деятельности, успешно начатой в 2015 году.

Как бы то ни было, суды постановили принятые ими решения, которые к настоящему времени вступили в законную силу.

Принятие данных решений повлекло не только расторжение заключенного в 2002 году договора с нашим заводом, но и существенное снижение судом признанного незаконным размера финансовых претензий руководства города к заводу. Несогласие с принятым судом решением не является основанием для навешивания на оппонентов ярлыков, обвинения их в мошенничестве.

Заинтересованные лица могут без затруднений ознакомиться с существом споров между властями города и заводом, ознакомившись с результатами судебных заседаний, текстами соответствующих судебных решений, размещенных на официальных сайтах арбитражных судов.

Упомянутые результаты, — вступившие в законную силу решения судов, равно как и предшествующая положительная, до вынужденного простоя втянутого в судебные тяжбы завода, динамика его производственной деятельности, — не только не содержат каких-либо объективных оснований для высказанных Д. Овсянниковым в адрес руководства завода обвинений, но и полностью опровергают их.

Со своей стороны, считаем необходимым разрешать возникающие споры в установленном действующим законодательством РФ порядке, не шельмуя оппонентов и не навешивая на них ярлыки. При этом, учитывая противоречащие закону высказывания Д. Овсянникова, наносящие ущерб деловой репутации завода, оставляем за собой право обратиться в уполномоченные органы для разрешения возникшей ситуации в установленном законом порядке.

Публикация, размещенная на сайте федерального информационного агентства «REGNUM» носит ложный, оскорбительный и клеветнический характер, которая порочит деловую репутацию ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь».

Считаю необходимым требовать разместить на Вашем интернет-ресурсе опровержение аналогичным образом, как была размещена указанная статья и принести публичные извинения.

В случае не выполнения данного требования ООО «СРЗ «Южный Севастополь» будет вынужден обратиться за судебной защитой своей деловой репутации.

Генеральный директор Алиева П. М.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти назвали руководство завода «Южный Севастополь» мошенниками