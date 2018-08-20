В Костромской области экономят на теплоснабжении 10 млн рублей в год

Нерехта, Костромская область, , 14:44 — REGNUM Образовательные и культурные учреждения в Нерехте Костромской области переводят на автономную систему теплоснабжения, сообщает областное телевидение «Русь». Работы проводятся в рамках региональной Программы энергоэффективности. Таким образом местные власти надеются сэкономить на отоплении.

Автономная система теплоснабжения установлена уже в четырех из восьми детсадов города. Как отмечает областное телевидение, благодаря установке новой системы отопления в детских садах Нерехты, «статья расходов на коммунальные услуги уменьшилась более чем на полмиллиона». Система позволяет не зависеть от централизованного отопления, сроков подачи тепла, горячей воды и дает возможность самостоятельно регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий.

Аналогичные котлы наружного применения установлены в 13 учреждениях образования и культуры, несколько котлов заменено в ФАПах.

«Экономия у нас получается около 10 миллионов рублей в год. Эти денежные средства мы вкладываем в развитие, в ту же систему образования, дополнительное образование, культуру, чтобы сегодня росла и развивалась социальная сфера. Еще денежные средства, которые остаются, направляем на дороги и тротуары», — отмечает глава Нерехтского района Игорь Малякин.

Местные власти надеются перевести на автономное отопление все социальные объекты района.

ИА REGNUM напоминает, что напоминает, что местные власти обещали перевести на газ 11 котельных Костромской области до конца 2018 года в Судиславском, Нерехтском районах и в городе Галиче.

Такая мера объясняется финансовыми соображениями. По мнению чиновников, отказ от иных теплоносителей позволит сэкономить значительные средства.