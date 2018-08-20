Власти изучают возможность национализации «Дорог Италии»

Рим, , 14:38 — REGNUM Власти Италии изучают возможность национализации компании «Дороги Италии» (Autostrade per l’Italia), заявил в интервью Rai Tre в понедельник, 20 августа, вице-премьер Маттео Сальвини.

«Во всяком случае мы не будем делать им таких подарков, которые делали прошлые правительства, когда позволяли им зарабатывать миллиарды», — сказал Сальвини.

Ранее с предложением о национализации «Дорог Италии» (управляет автомобильными дорогами в соответствие с концессионным соглашением) выступил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

Конфликт нового правительства страны и Autostrade начался после обрушения моста в Генуе. В правительстве уверены, что концессионер не выделял достаточно средств на реконструкцию, что и привело к трагедии.

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По словам Сальвини, необходим баланс между интересами государства и интересами бизнеса, но государство должно иметь возможность контролировать происходящее.

«Я не за и не против этой компании. Но этой компании хорошо платили, а ее действия привели к трагедии. То, что мы делаем — это не вендетта. Это восстановление справедливости», — сказал вице-премьер.

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В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. На экспертном уровне обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.