Мост через Волгу в Костроме могут открыть раньше срока

Кострома, , 14:35 — REGNUM Костромской мост через Волгу могут открыть раньше запланированной даты, сообщает K1news.ru. Подрядчик работает с опережением графика.

Рабочие завершают асфальтирование тротуаров, после чего останется зачистить и покрасить брус. Устанавливаются люки смотровых отверстий и завершается ремонт второго пешеходного тоннеля. Основные работы приходятся на устройство переходных зон деформационных швов. Как отмечает новостное агентство, «ожидается, что эту работу подрядчик закончит за две-три недели». Такие же работы необходимо выполнить на низовой части сооружения.

«Непогода может, конечно, внести свои коррективы. Но пока подрядчик работает с опережением графика. По контракту работы на мосту должны быть завершены к 1 ноября. На сегодняшний день мы можем прогнозировать, что в течение ближайших полутора месяцев все работы на верхней части моста будут выполнены, и мы сможем открыть для движения все четыре полосы», — отмечает начальник управления строительства и капитального ремонта Администрации Костромы Светлана Соловьева.

ИА REGNUM напоминает, что ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Все работы обещают закончить к 1 ноября 2018 года.

Капитальный ремонт переправы выполняет ООО «ММС». Затраты на реализацию проекта (640 миллионов рублей) оплатил федеральный бюджет.