На границе Казахстана и Узбекистана уменьшилось скопление грузовиков

Астана, , 14:41 — REGNUM Скопление транспортных средств на границе Узбекистана и Казахстана сократилось до 60 единиц, сообщает 20 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана.

В ведомстве отметили, что ситуация находится под постоянным контролем. 18 августа председатель комитета государственных доходов Ардак Тенгебаев побывал с рабочим визитом в Туркестанской области. В рамках поездки была проведена встреча с председателем государственного таможенного комитета Узбекистана Мураджаном Азимовымым.

Напомним, 16 августа в комитет государственных доходов Казахстана сообщили, что из-за роста торгово-экономической активности Узбекистана в пункте пропуска «Яллама» на границе между двумя странами возникла пробка до 100 автомобилей.

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