Более 200 тысяч автомобилей выпущено в Петербурге в текущем году

Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Объем выпуска легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам января-июля 2018 года составил 205 800 машин. Это на 8% больше, чем за тот же период 2017 года. Результат июля, в конце которого начались коллективные отпуска на городских автозаводах, также оказался выше того же месяца прошлого года.

Как сообщило 20 августа профильное агентство «Auto-Dealer-СПб», в июле петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 22 600 машин, что на 9% выше, чем в июле 2017 года.

Как отмечают в агентстве, доля петербургского автопрома к общероссийскому объему выпуска автомобилей за 7 месяцев 2018 года составила 23,4% (год назад за тот же период она составляла 25,8%).

Автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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Выпущенные в Петербурге автомобили на складах не задерживаются. Объем продаж таких автомобилей в России за январь-июль 2018 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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