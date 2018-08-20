Экономист: «Ноги» МФО растут из теневого банкинга

Улан-Удэ, , 14:03 — REGNUM Ситуации, когда граждане, сами того не подозревая, становятся заёмщиками микрофинансовых организаций (МФО), не редки. Как считает экономист Алдар Бадмаев (Бурятия), прежде всего причина происходящего кроется в ослаблении регулятором (Центробанком России) ограничений на предоставление кредитов через интернет. Личного присутствия заёмщика не требуется, нужны всего лишь сведения о нём.

«При этом, ЦБР, по сути, дал «зелёный свет» всем микрофинансовым организациям, которые используют максимально упрощённые схемы предоставления кредитов в своей работе. Риски невозврата кредитов с лихвой возмещаются сверхвысокой ставкой процента. В условиях падения доходов широких слоёв населения и ростом требований коммерческих банков, всё больше граждан вынуждены обращаться к таким организациям для финансирования текущих расходов. На этом фоне отмечается резкий рост предоставления кредитов населению МФО, который составил 78% только за прошлый год. При этом общее количество действующих заёмщиков МФО на конец сентября 2017 года составило 8,4 миллиона человек», — сказал экономист.

Алдар Бадмаев, рассуждая о деятельности МФО, приводит мнение зампреда Банка России, высказанное им на конференции «Микрофинансирование в России: в поисках устойчивых решений» в Санкт-Петербурге:

«Причины могут быть связаны как с конкурентным преимуществом микрофинансовых организаций, а именно относительной простотой выдачи займа и повышенным риск-аппетитом, так и повышением недоступности банковских кредитов для широкого круга потребителей. Эта ситуация, которую ещё предстоит дополнительно проанализировать».

В целом же, по мнению Алдара Бадмаева, деятельность МФО в России вызывает всё больше вопросов, особенно на фоне разгорающихся скандалов о росте таких правонарушений в финансовой сфере.

«На деле многое из инструментария деятельности МФО взято из теневого банкинга, откуда растут ноги многих этих организаций. Поэтому контроль за этим сектором как со стороны регулятора, так и правоохранительных органов должен быть значительно усилен. Дополнительным фактором роста таких ситуаций является свободное хождение на ранке многочисленных баз данных граждан России, которые попадают туда разными путями и из разных организаций. «Слив» этих данных происходит, как правило, через бывших и действующих сотрудников этих организаций на фоне низкой информационной безопасности банков данных. К сожалению, правоохранительные органы слабо и неохотно расследуют такие дела, да к тому же и сами организации, откуда происходит утечка, не стараются выносить сор из избы», — резюмировал экономист.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на финансовом рынке России возникла проблема, связанная с деятельностью МФО. Фиксируются случаи, когда граждане, сами того не подозревая, становятся заёмщиками МФО. То есть, их заставляют возвращать долги, которых они не делали. В том числе в таких историях фигурируют микрофинансовые организации «Е-Заем» и «Монеза».

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При этом в МФО отмечают, что действуют по закону, который позволяет оформлять кредит без присутствия заёмщика, используя лишь его паспортные данные.

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