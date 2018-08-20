Французский нефтегазовый концерн Total ушёл из Ирана

Тегеран, , 13:58 — REGNUM Французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Исламской Республике Иран. Об этом сегодня, 20 августа, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Total официально отказалась от контракта на разработку фазы 11 проекта Южный Парс», — цитирует Reuters слова чиновника.

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Зангане напомнил, что о выходе из соглашения компания заявила ещё два месяца назад.

Добавим, что в Тегеране ранее заявляли, что возможный вывод активов французской нефтяной компании Total из газового месторождения Южный парс в Иране не скажется на замедлении работы проекта. Высокопоставленные иранские чиновники в июне отмечали, что ведут переговоры с российской компанией Газпром по поводу разработки двух других месторождений.

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Как сообщало ИА REGNUM, предварительное газовое соглашение с французской компанией Total на сумму $4,8 млрд власти Ирана подписали в ноябре 2016 года. Соглашение предусматривало разработку одного из самых крупных нефтегазовых месторождений Южный Парс и увеличение добычи до 56 млн кубометров газа в день для нужд внутреннего потребления и экспорта. Предполагалось, что в ходе реализации договорённостей будет пробурено 30 газовых скважин, построены две морских платформы и два трубопровода, протяженность которых составит 136 км.

Французской компании Total будет принадлежать 50,1% акций проекта, у нефтяной компании Ирана будет 19,9% акций, а у китайской CNPC — 30%.

Напомним, с 7 августа вновь начали действовать санкции США против Ирана. Они будут реализованы в два этапа. Сначала вводится запрет на валютные сделки, торговлю драгоценными металлами и долговыми бумагами Ирана. Вторая часть ограничений затрагивает топливно-энергетический сектор страны.

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