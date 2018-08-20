Триллионы на инфраструктуру: инвесторов заинтересуют обходы городов

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Государство может привлечь деньги инвесторов в рамках проектов государственно-частного партнерства по таким инфраструктурным проектам, как платные дороги в столицах и трассы-обходы крупных городов, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 августа, президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, комментируя комплексный план развития магистральной инфраструктуры, подготовленный в министерстве экономики.

Ранее РБК сообщило, что разработанный в соответствие с майскими указами план предполагает выделение 6,8 трлн рублей на инфраструктурные проекты до 2024 года. При этом из бюджета будет выделено лишь 3,1 трлн рублей. В министерстве рассчитывают на проекты государственно-частного партнерства.

Основные предусмотренные планом инфраструктурные проекты — реконструкция и строительство федеральных трасс, строительство обходов городов (Уфы, Новосибирска, Калуги, Читы, Орла и других), строительство мостов (в том числе в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Благовещенске и Томске), строительство и реконструкция региональных аэропортов, а также железнодорожные проекты (включая высокоскоростные магистрали Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск). Какие именно суммы планируется выделить на те или иные проекты, в плане не указано.

В соответствие с Бюджетным кодексом министерство выделяет средства федерального бюджета именно на федеральные трассы. Местные бюджеты могут участвовать в таких проектах лишь по строительству сопутствующей инфраструктуры. Остальные свои средства они направляют на дороги внутри регионов.

Часть перечисленных в плане министерства объектов действительно могут оказаться интересными инвесторам. В Петербурге речь может пойти о Восточном скоростном диаметре, новой платной дороге в черте города. В других регионах частные инвесторы также могут быть заинтересованы в софинансировании строительства платных трасс, включая и обходы крупных городов — если в этом будет экономический смысл. Один такой проект в нашем регионе уже реализован — в Вышнем Волочке.

Очень важным пунктом плана является развитие региональных аэропортов. Фактически мы говорим о восстановлении существовавшей в советский период системы малой авиации. Это крайне важный вопрос для северных, арктических регионов.