Горячая вода Кузнецкой ТЭЦ СГК соответствует санитарным нормам

Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:45 — REGNUM Результаты лабораторных испытаний проб горячей воды на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах Новокузнецка, которые обслуживает Сибирская генерирующая компания (СГК), показали полное её соответствие санитарно-гигиеническим и бактериологическим требованиям.

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, проверка проводилась территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» совместно со специальной выездной комиссией Администрации города.

В ходе внеплановых лабораторных испытаний специалисты отобрали пробы воды для микробиологического анализа на двух крупных подкачивающих насосных станциях ПНС-16 (Бызовское шоссе, 20, контур Западно-Сибирской ТЭЦ) и ПНС-11 (ул. Транспортная, 141, контур Кузнецкой ТЭЦ СГК), а также на нескольких центральных тепловых пунктах города. Результаты испытаний на всех указанных участках показали полное соответствие горячей воды всем санитарно-гигиеническим и бактериологическим требованиям, предъявляемым к её качеству СанПин.

Напомним, специалисты начали проверку качества горячей воды в начале августа после ряда обращений горожан в администрацию города. Жители сообщали, что вода в системе горячего водоснабжения имеет посторонний запах. Комиссия во главе с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым посетила Кузнецкую ТЭЦ Сибирской генерирующей компании. В результате комплексного обследования теплоисточника комиссия подтвердила исправную работу оборудования и строгое соблюдение технологических процессов. Лабораторные заключения показали отсутствие нарушений со стороны электростанции по соблюдению требований СанПиН 2.1.4.107 4−01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Причина неприятного запаха будет устанавливаться далее во время обследования внутридомовых систем тех домов, откуда поступали нарекания на качество горячей воды.