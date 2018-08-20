Горячая вода Кузнецкой ТЭЦ СГК соответствует санитарным нормам

Новокузнецк, Кемеровская область, 20 августа 2018, 13:45 — REGNUM Результаты лабораторных испытаний проб горячей воды на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах Новокузнецка, которые обслуживает Сибирская генерирующая компания (СГК), показали полное её соответствие санитарно-гигиеническим и бактериологическим требованиям.
Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, проверка проводилась территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» совместно со специальной выездной комиссией Администрации города.
В ходе внеплановых лабораторных испытаний специалисты отобрали пробы воды для микробиологического анализа на двух крупных подкачивающих насосных станциях ПНС-16 (Бызовское шоссе, 20, контур Западно-Сибирской ТЭЦ) и ПНС-11 (ул. Транспортная, 141, контур Кузнецкой ТЭЦ СГК), а также на нескольких центральных тепловых пунктах города. Результаты испытаний на всех указанных участках показали полное соответствие горячей воды всем санитарно-гигиеническим и бактериологическим требованиям, предъявляемым к её качеству СанПин.
Напомним, специалисты начали проверку качества горячей воды в начале августа после ряда обращений горожан в администрацию города. Жители сообщали, что вода в системе горячего водоснабжения имеет посторонний запах. Комиссия во главе с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым посетила Кузнецкую ТЭЦ Сибирской генерирующей компании. В результате комплексного обследования теплоисточника комиссия подтвердила исправную работу оборудования и строгое соблюдение технологических процессов. Лабораторные заключения показали отсутствие нарушений со стороны электростанции по соблюдению требований СанПиН
Причина неприятного запаха будет устанавливаться далее во время обследования внутридомовых систем тех домов, откуда поступали нарекания на качество горячей воды.