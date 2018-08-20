«Повышение пенсионного возраста не должно влиять на качество труда»

Ханты-Мансийск, , 13:42 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста двоякое. С одной стороны, те, кто могут и хотят работать, пусть работают, но чтобы это был качественный труд. С другой стороны, не каждый может доработать до 63−65 лет в нормальном состоянии здоровья — и таких много, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель объединения профсоюзных организаций работников социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Татьяна Лыткина.

Также при повышение пенсионного возраста стоит задуматься, где найти рабочие места для молодёжи, если люди предпенсионного возраста останутся на свои местах. Например, в Югре нет столько рабочих мест, чтобы обеспечить работой и тех, и других. Я за то, чтобы дать дорогу молодым, а люди пожилого возраста уходили на заслуженный отдых или работали на более комфортных для возраста должностях. Должны быть гарантированы рабочие места для всех категорий работающих.

«Сами пенсионеры, может быть, и не работали бы, если была бы достойная пенсия. Но они вынуждены работать, потому что в стране низкие пенсии и на них прожить очень сложно, практически невозможно. Пожилые люди могут работать, но чтобы труд не утомлял, приносил удовлетворение, а, самое главное, чтобы он был качественным и полезным для общества», — высказала свое мнение Лыткина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»