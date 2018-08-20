Pepsi заявила о покупке за $3,2 млрд израильской SodaStream

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Приобретение израильской компании SodaStream, производящей технику для домашнего изготовления газированной воды, обойдётся американской PepsiCo в $3,2 млрд, передаёт 20 августа телеканал CNBC.

Отмечается, что один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков приобретает 100% ценных бумаг SodaStream по цене $144 за акцию. Отмечается, что таким образом американский производитель шипучих напитков намерен продвинуть свой бренд напрямую в дома потребителей. Стороны намерены закрыть сделку до января 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Стелленбосского университета в ЮАР пришли к выводу, что регулярное употребление сладкой воды, насыщенной углекислым газом, может вызвать диабет второго типа и метаболический синдром.

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