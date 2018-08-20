В Астрахани прошла ярмарка вакансий в сфере судостроения и рыбопромысла

Астрахань, , 13:40 — REGNUM Представители дальневосточных компаний в сфере судостроительной и рыбодобывающей отраслей приняли участие в организации ярмарки вакансий в Астрахани, сообщает 20 августа пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Отмечается, что Астрахань была выбрана не случайно, поскольку именно здесь находится один из российских центров судостроения, а рабочие имеют высокие компетенции в сфере строительства, транспортировки и пуско-наладки морской техники. Вместе с тем высокую динамику развития судостроительной отрасли и предприятий по добыче и переработке рыбопродукции показывает Дальневосточный федеральный округ.

«Ярмарки вакансий позволяют и соискателям, и работодателям сформировать представление о ситуации на рынке труда, увидеть возможности и перспективы, оценить свой потенциал и собственную конкурентоспособность», — прокомментировал актуальность мероприятия руководитель представительства АРЧК ДВ во Владивостоке Роман Дяблов.

Во время ярмарки представители дальневосточных компаний-работодателей встречали астраханских соискателей у специально оборудованных информационных стендов. Здесь любой желающий мог узнать об актуальных предложениях со стороны предприятий, заполнить анкету, оставить своё резюме и пройти собеседование. Все посетители ярмарки вакансий могли ознакомиться с мерами государственной поддержки переезда на Дальний Восток.

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