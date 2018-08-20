России нужны вертолетоносцы, но военное кораблестроение – в кризисе

Москва, , 13:26 — REGNUM Российский флот нуждается в вертолетоносцах, а решение об отказе от их строительства свидетельствуют о том, что российское военное кораблестроение переживает серьезный кризис, отметил в понедельник, 20 августа, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Как сообщалось ранее, Мантуров в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия не будет строить собственных вертолетоносцев «в чистом понимании этого слова». Министр добавил, что современные корабли — носители вертолетов будут присутствовать в разных категориях кораблей и судов ВМФ.

«Отказ от постройки вертолетоносцев отражает общее состояние российского военного кораблестроения, особенно надводного компонента. Оно переживает серьезный кризис.

Фактически из надводных кораблей освоен выпуск только малых ракетных кораблей различных проектов, а, начиная с такого класса, как фрегат, большинство проектов превращаются в долгострой. Это связано в том числе и с западными санкциями, а также с разрывом военно-технического сотрудничества с Украиной.

Что касается самих универсальных десантных кораблей или, как их ещё называют, вертолетоносцев, то они бы сейчас российскому флоту очень не помешали бы. Десантный флот России — устаревший и малочисленный, для снабжения российских баз и сирийских войск приходится применять и множество гражданских судов.

За последние годы (2004−2018) был построен лишь один большой десантный корабль проекта 11 711, второй будет введен в строй в этом году. На этом строительство серии будет завершено, а когда возьмутся за обещанный новый проект — пока неясно».