Металлургическими предприятиями Узбекистана будут управлять иностранцы

Ташкент, , 13:22 — REGNUM Компании SFi Management Group предоставлено право управлять государственной долей в уставном капитале Алмалыкского горно-металлургического комбината, сообщает 20 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на АО «Алмалыкский ГМК».

Иностранная компания управляет также активами АО «Узметкомбинат». Перед новым управляющим руководством поставлены задачи: своевременной реализации инвестиционных проектов, увеличения доли экспорта продукции с высокой надбавленной стоимостью и оптимизации импортных затрат.

Напомним, в сентябре 2017 года правительство Узбекистана предало в доверительное управление SFi Management Group государственную долю единственного в республике металлургического предприятия АО «Узметкомбинат».