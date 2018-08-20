Бюджет Москвы вырос в 1,3 раза благодаря налоговой «упрощенке»

Москва, , 13:49 — REGNUM За первую половину 2018 года поступления в московский бюджет от упрощённой системы налогообложения составили 48 млрд рублей. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 20 августа.

«Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения в первом полугодии 2018-го составили 48,4 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,3 раза», — сообщила вице-мэр.

По её словам, увеличение налоговых доходов произошло ввиду активного развития индивидуального предпринимательства в Москве. Так, общее количество ИП, в том числе использующих упрощённую систему налогообложения, с июня 2017 года превысило 300 тыс. и увеличилось на 11,2%.

По мнению руководителям столичного департамента экономической политики и развития города Москвы Владимира Ефимова, упрощённая система налогообложения выгодна предпринимателям.

«Например, для применяющих эту систему организаций и ИП в обрабатывающих отраслях, занимающихся научными исследованиями или оказывающих социальные услуги, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, установлена пониженная ставка налога в размере 10%», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве заявили об увеличении числа индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения в сфере общественного питания. Так, по итогам первого квартала 2018 года было приобретено 1600 патентов, что на 107% превышает результаты аналогичного периода 2017 года.

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