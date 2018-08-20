Ростовские животноводы нарастили объемы производства

Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM Производство мяса в Ростовской области за семь месяцев 2018 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, сообщает ИА REGNUM 20 августа.

В докладе говорится, что за январь — июль 2018 года в хозяйствах всех категорий произведено 253,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Темп роста к соответствующему периоду 2017 года — 135%. Незначительно выросло производство молока. За истекший период получено 630,9 тыс. тонн (прибавка составила 1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Стоит отметить, что производство яиц по-прежнему сокращается. Так, за семь месяцев 2018 года получено 1 213,4 млн штук, что составляет 93,5% к уровню 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, на производстве яиц в Ростовской области сказался птичий грипп. Показатель сократился на 6,4%. На эту проблему в июле 2018 года указывал донской губернатор Василий Голубев.

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Как сообщается на сайте донского правительства, Ростовская область занимает пятое место по производству молока в России и второе место — в Южном федеральном округе. В среднем за год в Ростовской области производится около 370 тыс. тонн мяса в живом весе, свыше 1 млн тонн молока, производство яиц составляет более 2,1 млрд штук в год.