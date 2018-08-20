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В Омскводоканале предложили передавать показания счетчиков по телефону

Экономика

Передать необходимую информацию можно будет за 2 минуты

Омск, 20 августа 2018, 13:04 — REGNUM  Передавать показания счетчиков холодной и горячей воды при помощи электронного сервиса предложили абонентам в компании «Росводоканал Омск» (входит в ГК «Росводоканал»), сообщает 20 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что при обращении в службу (номера телефонов 53−00−11 или 39−51−00) необходимо набрать цифру 2, а затем, следуя инструкциям автоответчика, ввести на клавиатуре телефона номер лицевого счёта, указанный в кватанции, номер прибора и его текущие показания.

Как пояснила коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская, новая линия позволит безопасно передать показания всего за 1−2 минуты.

Отмечается, что данные приборов учёта воды можно передать в любой день месяца, однако для корректного отражения их в текущей квитанции желательно сообщать сведения до 25 числа текущего месяца.

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