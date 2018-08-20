В Евросоюзе заявили об окончании финансовой помощи Греции

Брюссель, , 12:57 — REGNUM Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов в результате завершения третьей программы внешней макрофинансовой помощи, говорится в сообщении Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Отмечается, что 20 августа состоялось закрытие третьей программы помощи греческой экономике, благодаря «беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на очень выгодных условиях» Греция смогла «модернизировать экономику и восстановить доверие инвесторов».

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа ESM заявил, что Греция получила пятый и последний кредитный транш на сумму 15 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

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