В Ярославской области местным властям нечем платить за ремонт дворов и ДК

Ярославль, , 12:44 — REGNUM В Ярославской области местные власти не могут расплатиться с подрядчиками за работы, выполненные по программе «Решаем вместе» (часть федерального проекта «Комфортная городская среда») в сроки, предусмотренные контрактами. Об этом в письме на имя губернатора области, областного прокурора, руководителя ОНФ, председателя облдумы и своих коллег-глав заявил глава Октябрьского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области Николай Ситников, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Глава района пишет, что ему и его коллегам нечем платить подрядчикам за выполненные работы. Согласно закону, заказчик должен рассчитаться в течение двух недель после выполнения работ. Большая часть работ финансируется из федерального и регионального бюджетов, однако первые деньги субсидии от областной власти должны поступить в поселения только в сентябре 2018 года.

Окончательно же с местными властями область планирует рассчитаться в ноябре и декабре, когда придут деньги из федерального бюджета. В Октябрьском поселении первый объект был принят 30 июля, а денег на его оплату нет.

Необходимо решить вопрос об ускорении оплаты подрядчикам за выполненные работы. Тем более многих из них, представителей малого и среднего бизнеса, поставили в трудное финансовое положение, сорвав сроки оплаты», — пишет в своем письме Николай Ситников.

В Октябрьском сельском поселении сейчас подписан акт на один объект, задолженность перед подрядчиками составляет 900 тысяч рублей. В этой ситуации местным властям выгоднее затягивать работы и как можно дольше их не принимать.

У меня два объекта. Один я сделал, второй не стал, сказал людям, что я все равно не заплачу. На втором объекте работы еще не выполнены и долг не образовался», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Ситников.

Ситников говорит, что в такой ситуации находятся многие главы поселений. Кроме того, он говорит о бюрократических проблемах в оформлении документов.