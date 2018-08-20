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«Рособоронэкспорт» представит новые вооружения РФ на форуме «Армия-2018»

Экономика

Впервые будут показаны плавающий танк «Спрут-СДМ1» и ЗРК «Викинг»

Кубинка, Московская область, 20 августа 2018, 12:40 — REGNUM  Несколько новейших разработок предприятий оборонно-промышленного комплекса России будут представлены «Рособоронэкспортом» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Подмосковье, сообщает 20 августа пресс-служба госкорпорации Ростех.

Среди новинок — бронетранспортер БТ-3Ф, способный повысить мобильность и защищенность подразделений морской пехоты и подразделений сухопутных войск, и легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», незаменимый при десантировании с корабля, работе в горной поверхности, преодолении водных преград и болот.

Для войск противовоздушной обороны на форуме впервые покажут ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», а также боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С». Кроме того, иностранные заказчики смогут увидеть новые решения российских заводов в области средств радиоэлектронной борьбы, в частности, мобильную РЛС «Истра-Е», предназначенную для обнаружения всевысотных целей. В «Рособоронэкспорте» убеждены, что интерес иностранных заказчиков вызовут и действующие ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1».

Добавим форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот». Традиционно на нем будут представлены лучшие образцы российских вооружений. В 2018 году предприятия ОПК покажут более 200 образцов техники, включая новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.

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Военно-промышленный комплекс
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