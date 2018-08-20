После обрушения моста в Генуе в Италии проверят всех концессионеров

Генуя, Италия, , 12:35 — REGNUM После обрушения моста Моранди в Генуе правительство Италии проверит концессионные соглашения более чем со 150 компаниями, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 20 августа.

Большая часть этих компаний в соответствие с соглашениями управляют дорожными объектами и гидроэлектростанциями.

До 1 сентября все эти компании должны предоставить в министерство инфраструктуры и транспорта отчеты о проведении необходимых работ и о техническом состоянии управляемых объектов.

При этом концессионные соглашения, заключенные с местными властями, на данном этапе проверяться не будут, хотя они касаются почти половины из 60 тысяч итальянских мостов и виадуков. У местных администраций нет необходимых ресурсов для мониторинга.

Цель мониторинга — пересмотр соглашений «для предотвращения возникновения дисбаланса в пользу концессионеров», отмечает издание. Но это лишь «пункт отправления», пишут обозреватели Il Sole 24 Ore. «Пунктом прибытия» может стать национализация.

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В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры.