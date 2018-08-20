На Ямале изучат площадку для третьего СПГ-проекта

п. Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 12:30 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе дан старт изучению участка для строительства поисково-оценочной скважины на Северо-Обском лицензионном участке. Заказчиком работ является ООО «Арктик СПГ 3» — дочерняя компания ПАО «Новатэк», лидера российского СПГ-рынка.

Обсуждение программных материалов по выполнению инженерных изысканий на объекте состоялось сегодня, 20 августа. Изучаемый участок расположен в акватории Обской губы, ближайшим населенным пунктом является вахтовый поселок Сабетта. Расстояние от планируемой скважины до берега составляет 22 км. Ресурсы Северо-Обского участка оцениваются в 1,053 трлн кубометров газа и порядка 147,6 млн тонн нефти. В середине 2018 года на участке начался этап разведочного бурения.

«Участок отличается значительным геологическим потенциалом и выгодным местоположением с точки зрения логистики. Он расположен ближе к выходу из Обской губы, в северной ее части, что обеспечивает удобный подход судов без необходимости использования подходного канала, — сообщил ранее председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. — Начало разведочного бурения — важный шаг в осуществлении нашего очередного СПГ-проекта «Арктик СПГ 3», который станет новым этапом в реализации стратегии «НОВАТЭКа» по наращиванию производства СПГ в российском арктическом регионе».

Комплексное изучение лицензионного участка пройдет в два этапа. В рамках первого будут проведены инженерно-гидрографические работы и гидролокационное обследование на площадке со сторонами 5 000 м. Второй этап — это инженерно-геологические, гидрометеорологические, экологические, геофизические исследования на площадке со сторонами 3 000 м.

Участок находится на границе с северной частью особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения — заказника «Ямальский». Как сообщает компания-исполнитель ООО «Фертоинг», близость к ООПТ будет учитываться при проведении изыскательских работ. Все отходы, образуемые в период изысканий, будут собираться на судах, а затем передаваться в специализированные организации.

Проект был одобрен участниками совещания, программа предстоящих инженерных изысканий было признано соответствующим требованиям российского законодательства.

«Новатэк» — единственная компания-производитель сжиженного природного газа на территории ЯНАО. Первая линия проекта «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн была запущена в декабре 2017 года. Второй проект — «Арктик СПГ-2» мощностью около 20 млн тонн — планируется запустить в 2023 году с выходом на полную мощность к 2026 году. В планах компании до 2030 года — выход на показатели производства СПГ до 70 млн тонн. Достижение этой цели сделает «Новатэк» крупнейшим в мире производителем.

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