Центробанк шестые сутки не покупает валюту для Минфина

Москва, , 12:24 — REGNUM Банк России в последние шесть суток не совершал операций по покупке на внутреннем рынке иностранной валюты для Министерства финансов РФ. Как следует из данных регулятора, последний раз ЦБ РФ закупил валюту 9 августа на 8,4 млрд рублей.

Читайте также: Дальнейший курс рубля будет зависеть от санкций США

Почему Минфин России закупает валюту?!

До этого 8 и 7 августа было приобретено валюты на 16,7 млрд рублей и 15,8 млрд рублей соответственно. Затем 10, 13, 14 и 15 августа Центробанк валюту не закупал.

Эксперты связывают ситуацию с новыми санкциями США, которые Вашингтон анонсировал на 22 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пакет ограничительных мер, которые Вашингтон намерен ввести в отношении РФ с 22 августа, США связывают с якобы участием РФ в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Речь идёт, в том числе, об ограничениях на операции с валютой для российских государственных банков.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ назвал причины санкционной политики США