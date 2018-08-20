Рубль поддержали Путин и Fitch

Москва, , 12:19 — REGNUM Сегодня, 20 августа, на открытии торговой недели российская валюта укрепилась на 0,21%, или на 14 копеек. Умеренный оптимизм обусловлен спокойным новостным фоном по результатам встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель 17 августа, а также положительными оценками российской экономики со стороны международного рейтингового агентства Fitch, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Так, 17 августа после закрытия торгов Fitch подтвердили положительный прогноз суверенного кредитного рейтинга России. Кроме того, отдельное одобрение получило правительство, которое готовит самую амбициозную программу заимствований на фоне расширения санкций США», — отметил эксперт.

Сегодня рубль будут покупать как по причине отсутствия важных статистических публикаций, так и на фоне внешнего оптимизма. Кроме того, с начала недели активно покупают нефть, что может быть обусловлено переносом встречи технического комитета ОПЕК с 20 августа на 27. То есть это выступит еще один фактором поддержки российской валюты.

«Технически оценивая картину, рубль в паре с долларом США может укрепляться к уровню 66,49 рубля. В паре с евро российская валюта будет расти до отметки 75,90. Турецкий кризис, вероятно, пока что останется вне поле влияния на настроения по рублю», — считает Сальникова.

Читайте также: Рублю тяжело удерживать позиции