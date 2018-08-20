Украина: российским банкам долги не платим! — обзор банковского сектора

Андрей Стеценко, , 14:28 — REGNUM

Депозиты

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) на Украине в настоящий момент в среднем составляет: 12,94% в гривне (+0,3% за последний месяц), 2,84% в долларах (+0,17%), 1,82% (-0,01%) — в евро.

В Нацбанке Украины подтвердили, что готовы повышать учётную ставку и дальше (сегодня она составляет 17,5% после последнего повышения, которое состоялось 12 июля). В своём решении банк будет руководствоваться инфляцией, а вернее заложенными в бюджет прогнозами.

Собственно, рост ставок по депозитам отражает как динамику повышения учётной ставки в текущем году, так и ожидания её дальнейшего роста.

«…Мы видим точечное повышение ставок по депозитам, причем даже у крупных банков. Эта тенденция летом будет нарастать. Если весной в банках-«тяжеловесах» по гривневым депозитам платили в среднем 15,5% годовых, то в июне можно найти 16,5−16,75%», — комментирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко летний рост ставок изданию «Сегодня».

Найти действительно можно, однако ради справедливости отметим, что это максимально возможные ставки, и по акционным предложениям.

Впрочем, для роста ставок есть и иные причины. Во-первых, сезонность: летом многие снимают депозиты, тратят их на отпуск и отдых. Банкиры же таким образом компенсируют снятые вклады. Во-вторых, в июле банкиры начали фиксировать конвертацию гривневых депозитов в валюту: вкладчики опасаются затянувшегося падения курса гривны.

В Нацбанке между тем настаивают, что вклады растут — по их данным, объём депозитов физлиц во II квартале вырос на 17,2 млрд грн. Однако даже там признают, что качество этих вкладов оставляет желать лучшего:

«…это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию».

Растут, но надолго ли эта тенденция? Финмониторинг подготовил банкам неприятный сюрприз, обязав банкиров требовать документы о происхождении средств, которые их клиенты кладут на депозиты. Причём это требование будет касаться как новых счетов, так и уже существующих. Более того, в случае, если клиент не сможет или откажется предоставить документы, банки обяжут (хотят обязать) закрывать такие депозиты.

В настоящее время некоторые банки (как правило, государственные) уже стали просить клиентов предоставлять такую информацию. Причём не только для депозитных счетов, но и для счетов, на которые начисляются зарплаты, пенсии, социальная помощь. В случае непредоставления такой информации счёт, а также привязанная к нему банковская карта могут быть заморожены.

Депозиты на Украине становятся заложниками не только аппаратных, но и политических игр. До очередных парламентских выборов остаётся чуть более года и партии уже начинают окучивать вкладчиков лопнувших банков. Политическая партия «Основа» обещает полный возврат средств не только физическим, но и юридическим лицам. Первые к весне 2018 года получили от ФГВФЛ примерно ⅔ от вкладов в лопнувших банках — 90 из 135 млрд грн. А вот компании не получили ничего.

Кредиты

В Нацбанке утверждают, что украинцы сейчас не только стали активнее нести деньги на депозиты, но и охотнее берут кредиты.

«Треть банков сообщила о повышении спроса на потребительские кредиты, четверть — на ипотеку. По мнению респондентов, спрос на ипотеку вырос в первую очередь под влиянием ожиданий повышения цен на недвижимость», — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Это, в свою очередь, может объяснять сокращение доли «токсичных» кредитов в банковской системе. В июне она сократилась до 55,68% (-0,37% в сравнении с маем). С одной стороны, это, конечно же, хорошо. С другой же — непонятно, стоит ли считать это сокращением. Происходит перераспределение — клиенты банков берут новые кредиты, доля «плохих», взятых ранее, уменьшается. Как знать, не станут ли новые кредиты «плохими» спустя какое-то время.

Впрочем, по словам руководителя проектов и программ Департамента открытых рынков Нацбанка Украины Эмала Бахтари, главные неплательщики — вовсе не физлица.

«Если мы возьмем 5 крупнейших финансово-промышленных групп Украины, то из всех кредитов, которые они взяли, 80% не обслуживается. Там просроченная задолженность. Даже если у них улучшается ситуация и они получают прибыль, то ситуация не меняется. Они являются крупнейшими должниками», — приводит его комментарий издание «Капитал».

Напомним, что «токсичные» кредиты распределены по банковской системе неравномерно. Хуже всего дела обстоят у госбанков (71,06%). Причём у национализированного «Приватбанка» доля проблемных кредитов достигает даже 84,64%. У банков с иностранным капиталом она меньше (42,54%), но тоже достаточно велика. А объясняется это просто: заёмщики не платят дочерним структурам российских банков в расчёте на то, что те попросту закроются. Велика доля проблемной задолженности и у банков, которые сами являются проблемными (69,3%) — т. е. ликвидируемых банков или с временной администрацией. Можно было бы сказать, что это логично, как раз поэтому эти банки и являются проблемными. Если бы не одно «но»: это единственная категория банков, у которых доля «проблемки» выросла.

Наконец, лучше всех на Украине в настоящий момент себя чувствуют банки с частным капиталом (24,09%).

Радоваться летнему уменьшению проблемной задолженности мешает динамика кредитного портфеля банков. С начала года общий объём выданных кредитов вырос до 1,125 трлн грн — это на 3,09% больше, чем в начале января. При этом доля проблемных кредитов на 1,13% больше, чем в начале года.

Юрист Александр Плахотник в комментарии изданию «Обозреватель» указывает на любопытный момент, о котором не знают многие необязательные заёмщики. Банк может простить безнадёжный долг, вернее списать его — обычно так поступают после того, как истекает срок исковой давности (3 года). Однако в таком случае заёмщик всё равно обязан платить, правда, уже не банку, а государству. С точки зрения налогового права невозвращённый кредит считается доходом, а значит, облагается налогом на доходы физических лиц 18% + 1,5% военного сбора.

Несмотря на то, что неплательщики кредитов — как правило, бизнес, к тому же крупный, банки снижают для него стоимость кредитования. Сегодня, согласно данным денежно-кредитной статистики НБУ, бизнесу доступны кредиты в среднем под 16,9% (в гривне) и под 6,1% (в долларе США). Это данные на конец июля. Июньские ставки были выше на 0,1% (гривна) и 0,5% (доллар США). Таким образом, стоимость кредитования для бизнеса снижается, хотя и не такими темпами, о которых мечтает сам бизнес, а также Нацбанк.

А вот для населения средняя ставка потребительских кредитов выросла в июле до 32% (гривна, +0,2% в сравнении с июнем). Если же брать динамику с начала года, то средняя ставка выросла уже на 3,3%.

Причину, по которой банки «лупят» физлицам такие высокие проценты, объясняет ежеквартальный опрос Нацбанка. НБУ опрашивает банкиров об их ожиданиях: настроены ли они наращивать кредитование в течение следующих 12 месяцев, сохранять его на текущем уровне или, наоборот, сворачивать. 9-й квартал подряд банкиры демонстрируют решимость кредитовать население. Поэтому свыше 28% опрошенных заявили, что будут смягчать стандарты одобрения заявок домохозяйств на получение кредитов. Фиксируют они и рост спроса со стороны населения. А раз так, то почему бы не повысить ставки на растущем рынке.

Хроники «банкопада»

14 августа «ДиВи Банк» принял решение о добровольном прекращении деятельности, а НБУ отозвал у него лицензию. Портал hubs.ua уточняет, что «ДиВи Банк» стал пятым по счёту банком, который уходит с рынка по такой схеме, после того, как весной 2017 года был принят соответствующий закон.

«Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо. Такое юридическое лицо, которое перестало быть банком, может продолжить работать на рынке финансовых услуг», — прокомментировали это решение в пресс-службе НБУ.

Украинские банки продолжают сокращать филиальную сеть: в I полугодии закрылось 361 отделение. Таким образом, общее количество сократилось до 9128. Абсолютное большинство закрытых отделений приходится на государственные «Ощадбанк» (225) и «Приватбанк» (135). Это вызвано тем, что «Ощадбанк», в отличие от коммерческих банков, поздно начал процесс оптимизации филиальной сети и теперь вынужден навёрстывать. Что же касается «Приватбанка», то его национализировали только в конце 2016 года. До этого его владельцы также закрывали отделения, однако после национализации вскрылось реальное финансовое положение банка и новое руководство сочло количество отделений избыточным.

На все остальные 80 банков, как видим, приходится только одно закрытое отделение.

Однако теперь может прийти черёд страховых компаний. Член Национальной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Александр Залетов в интервью порталу UBR.ua предупредил, что из-за изменения требований регулятора для рынка страховых услуг более половины (150−180 из 283) компаний окажутся в зоне риска.

В частности, Нацкомиссия по регулированию рынка финансовых услуг, в чью компетенцию входит регулирование страхового рынка, выпустила распоряжение, согласно которому:

— страховым компаниям в течение 2 лет предстоит сформировать «подушку безопасности» в размере 30−45 млн грн (30 млн для рисковых компаний, 45 млн — для «лайфовых»);

— активы, вносимые компаниями в эту «подушку», будут дополнительно проверены;

— к некачественным активам отнесут имущество на территории Крыма и неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, а также права требования перестраховщиков-резидентов РФ, депозиты в банках с временной администрацией или акции этих банков.

Сейчас, по предварительным оценкам, из 54 млрд грн активов страховых компаний к качественным относятся только 34 млрд грн.

Второго «банкопада», разумеется, не будет, рынок страхования на порядок ниже докризисного объёма депозитов. Однако Александр Залетов прогнозирует массовое закрытие мелких страховых компаний, чьи владельцы не станут вкладываться в «подушку безопасности».

Фонд гарантирования вкладов

По состоянию на 1 августа активы ФГВФЛ оставляли 14,66 млрд грн (-130 млн грн в сравнении с 1 июля). Объём средств, выплаченных вкладчикам, пострадавшим во время банкопада 2014−2016 гг, достиг 88,27 млрд грн.

С 1 августа Фонд гарантирования вкладов изменяет подход к продаже активов ликвидированных банков, находящихся в его управлении. Согласно сообщению пресс-службы фонда, непроданные с первого раза права на требования по ипотечным кредитам физлиц будут объединяться в пулы от 10 активов общей стоимостью от 30 млн грн.

Такие пулы будут выставлять на продажу уже с сентября в системе электронных торгов ProZorro, проводя торги по принципу голландских аукционов (редукционов). В фонде обещают, что не станут снижать цену ниже, чем на 50% от стартовой.

Государственная фискальная служба 8 августа провела обыск в доме Николая Лагуна (владельца «Дельта-банка», лопнувшего ещё в 2015 году). В числе прочего в доме обнаружили 300 дорогостоящих часов. Обыск проводится в рамках уголовного расследования, начатого ещё в 2017 году: Лагуна и других представителей руководства банка подозревают в хищении 1,7 млрд долл. Объём сомнительных операций банка по оценке ФГВФЛ даже больше — до 2,5 млрд долл.

Дочерние российские банки

ВЭБ ближе к концу года может принять решение о закрытии «Проминвестбанка» — своей дочерней украинской структуры. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. Если такое решение будет принято, убытки ВЭБ могут составить 13 млрд рублей. По словам источника, проблема заключается в том, что «Проминвестбанк» выдал кредиты, срок которых истечёт лишь через 4 года. И перед руководством банка стоит 2 варианта: либо продать кредиты, либо, по примеру ВТБ, сократить филиальную сеть до одного отделения и постепенно закрывать операции.

Нацбанк Украины, в свою очередь, словно подталкивает ВЭБ к решению о закрытии. Ни один из потенциальных покупателей банка не смог получить санкцию НБУ. Сам же банк перестал выдавать кредиты и привлекать депозиты, что может свидетельствовать о принципиальной готовности к закрытию банка.

По факту банки с российским государственным капиталом не могут вести деятельность в обычном режиме и объёмах. Из-за этого в I полугодии они получили свыше 9 млрд грн убытков, большая часть из них (7,18 млрд) пришлась на «Сбербанк». Вышеупомянутый «Проминвестбанк» потерял 405 млн грн, а украинский ВТБ — 1,44 млрд грн.

Белорусский «Паритетбанк» ждёт от НБУ разрешения на сделку в отношении украинского «Сбербанка» — по закону положительный или отрицательный ответ НБУ должен дать до 25 октября. Однако практика (в прошлом году «Паритетбанк» уже пытался купить «Сбербанк» — и в марте этого года получил отказ), пример «Проминвестбанка», а также более ранние заявления представителей НБУ говорят о том, что и в этот раз белорусский банк не сможет выкупить дочернюю структуру российского банка.

«Мы уже один раз отказали заявителю, поскольку он не соответствовал нашим требованиям… Там был целый ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля «Паритетбанка» и «Сбербанка», это одно из несоответствий», — цитирует издание «Сегодня» замглавы НБУ Екатерину Рожкову.

Более того, по её словам, в создавшихся условиях на банк попросту не существует покупателя:

«Для международных институтов покупка затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов я не видела таких, которые были бы в состоянии содержать такое финучреждение. Ведь это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его дальнейшем развитии. А для этого необходим и опыт, и капитал, и возможность этот капитал при необходимости внести. В общем есть много «но».

Однако и «Паритетбанк» не сдаётся.

«У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке», — заявил председатель правления «Паритетбанка» Сергей Белов после передачи пакета документов в Нацбанк Украины.

Разное

С продажей госбанков на Украине творится что-то непонятное. В конце июля появилось сообщение о том, что IFC может войти в капитал «Укргазбанка» (активы — 75 млрд грн, 4-й по величине активов банк Украины) уже до конца 2018 года, хотя в начале года его продажу планировали только на 2020 год. Однако в середине августа в пресс-службе минфина заявили, что выход государства из капитала «Укргазбанка» запланирован на 2019 год.

Вероятная причина отсрочки была обозначена и. о. главы минфина Оксаной Маркаровой ещё в конце июня:

«Процесс сдерживается только одним — исключением банка из списка компаний, запрещенных к приватизации».

Читайте ранее в этом сюжете: Очередной шок Украины: Фонд гарантирования вкладов банкрот? — обзор

Читайте развитие сюжета: Украина: Продавать российские банки не позволим, сворачивайтесь уже!