Магадан, Магаданская область, , 11:08 — REGNUM Момент реформирования пенсионной системы в России настал. Если сейчас этого не сделать, то в ближайшие пять лет в стране возникнут проблемы, которые преодолевать будет гораздо труднее, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор областного государственного автономного учреждения культуры «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина», председатель Обкома профсоюзов работников культуры Общественная организация украинская национально-культурная автономия «Колыма — Славутич» в Магаданской области, член Координационного совета по делам общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области Валентина Ампилогова.

По её мнению, в настоящее время для правильного понимания предпринимаемых властями шагов нужно изменить психологию людей, то есть их подход к вопросу о пенсионной реформе, и в частности к повышению пенсионного возраста. С людьми нужно работать, объяснять все нюансы проводимой реформы. Сейчас вносятся поправки, собираются предложения по предлагаемому законопроекту о повышении пенсионного возраста, они будут рассматриваться и учитываться при принятии окончательного решения.

«В целом для того, чтобы будущие поколения были обеспеченны достойными пенсиями, нужно принимать меры по изменению существующей в стране пенсионной системы», — высказала свое мнение Ампилогова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»