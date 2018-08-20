Размер среднего чека жителя России продолжает падать

Москва, , 11:02 — REGNUM В России средний чек граждан страны достиг своего минимума за последние два года. Так, в июле этот показатель составил 496 рублей, что меньше на 17 рублей (или 3,3%) по сравнению с июнем 2018 года. При этом с учётом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение составило 3%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». При этом падение происходит уже четвёртый месяц подряд. По сравнению со значением 2017 года показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей.

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Из восьми федеральных округов в июле средний чек вырос только в одном — Северо-Кавказском. Увеличение составило 92 рубля или более 15%. В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%). В других регионах падение размера среднего чека было менее значительным.

В частности в Москве жители тратили в среднем 677 рублей (снижение на 1,2%), а в Санкт-Петербурге падение оказалось более существенным — на 7%. Здесь стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей.

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В других городах-«миллионниках» средний чек за месяц снизился на 3%. При этом покупать граждане стали меньше в гипермаркетах — на 9%. Здесь средний чек составил в июле 741 рубль. Средний чек супермаркетов составил 347 рублей (снижение на 4,8%), дискаунтеров — 340 рублей (снижение на 3,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России средний чек в сегменте одежды в июле 2018 года составил 2−2,1 тыс. рублей. На покупку обуви граждане РФ в среднем тратили 1,6−1,7 тыс. рублей. По данным Сбербанка, за месяц средний чек россиян на покупку одежды сократился на 8%, а средний чек на покупку обуви — на 3%.

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