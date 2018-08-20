Экологи одобрили: в Югре построят металлообрабатывающий завод за 13 млрд

Сургут, Югра, , 10:54 — REGNUM Комплекс по металлообработке, который собираются строить в Сургуте, будет относиться к категории производств с низким негативным воздействием на окружающую среду. Такое экспертное заключение сделал Природнадзор ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Отмечается, что в июле 2018 года правительство Ханты-Мансийского автономного округа и ПАО «Северсталь» заключили соглашение о создании комплекса по металлообработке экономической столице Югры. Выделен под эти цели земельный участок по улице Автомобилистов.

«Данный земельный участок расположен вне водоохранных зон водных объектов и не имеет экологических ограничений для размещения комплекса по металлообработке. В санитарно-защитной зоне планируемого производства отсутствуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры», — поясняют в Природнадзоре ХМАО своё одобрение строительства завода.

В ведомстве подчёркивают, что на предприятие сырьё будет поступать в виде листового металла для производства готовых металлоизделий для промышленных компаний ХМАО. Литьё стали и переработка руды в рамках данного проекта не предполагается.

Инвестиционный проект по металлообработке в Сургуте планируют реализовать к 2020 году. В перспективах создание не менее 500 рабочих мест. Проект реализуется в рамках диверсификации экономики автономного округа, которая серьёзно зависит от нефтедобывающих предприятий.

«Общий объем инвестиций составит около 13 млрд рублей, при этом прогнозную выручку мы оцениваем на уровне 18 млрд. При таких показателях сумма отчислений в консолидированный бюджет составит около полумиллиарда рублей ежегодно», — сообщал ранее старший менеджер по стратегическому развитию компании «Северсталь Менеджмент» Александр Широков.