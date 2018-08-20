Понедельник, 20 Августа 2018 года
10:39:27 МСК

«Кроме повышения пенсионного возраста другого пути нет»

Экономика

Такой шаг диктует объективный демографический процесс, заявила эксперт

Хабаровск, 20 августа 2018, 10:30 — REGNUM  Пенсионная реформа и, в частности, повышение пенсионного возраста, в стране назрело. Отношение к такому шагу правительства РФ положительное, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор некоммерческого партнерства «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» (Хабаровский край) Нина Поличка.

По её мнению, другого пути у властей нет. В настоящее время количество работающих, которые приходят на рынок труда меньше, чем количество тех, кто уходит с рынка труда. это объективный демографический процесс. Таким образом, поступления в Пенсионный фонд РФ (ПРФ) уменьшаются и скоро закончатся, и платить пенсию будет нечем.

«Можно, конечно, долго сопротивляться повышению пенсионного возраста, но толку от этого будет мало. Надо адекватно смотреть на ситуацию. Если в России существует такая система, что пенсии выплачиваются за счёт тех граждан, которые работают, то вариантов нет. Надо повышать возраст, это неизбежно», — высказала свою точку зрения Поличка.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить