«Кроме повышения пенсионного возраста другого пути нет»

Хабаровск, , 10:30 — REGNUM Пенсионная реформа и, в частности, повышение пенсионного возраста, в стране назрело. Отношение к такому шагу правительства РФ положительное, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор некоммерческого партнерства «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» (Хабаровский край) Нина Поличка.

По её мнению, другого пути у властей нет. В настоящее время количество работающих, которые приходят на рынок труда меньше, чем количество тех, кто уходит с рынка труда. это объективный демографический процесс. Таким образом, поступления в Пенсионный фонд РФ (ПРФ) уменьшаются и скоро закончатся, и платить пенсию будет нечем.

«Можно, конечно, долго сопротивляться повышению пенсионного возраста, но толку от этого будет мало. Надо адекватно смотреть на ситуацию. Если в России существует такая система, что пенсии выплачиваются за счёт тех граждан, которые работают, то вариантов нет. Надо повышать возраст, это неизбежно», — высказала свою точку зрения Поличка.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»