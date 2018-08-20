В Ярославской области завод освобожден от налоговых претензий на 28 млн

Углич, Ярославская область, , 10:08 — REGNUM Арбитражный суд принял решение о признании недействительными решений Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ярославской области о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в Аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

По мнению руководства завода, это решение «является по сути судьбоносным». «Не отменив его, Арбитражный суд обрек бы наше предприятие на гибель, так как требования Межрайонная инспекция были непомерно высоки», — говорится в письме, поступившем в адрес Уполномоченного .

В 2017 году по результатам выездной проверки инспекции было установлено, что завод «Техносила» неправомерно применяет упрощенную систему налогообложения, созданную на основании взаимоотношений с зависимой организацией ООО «Точность». Фактически разделение данных организаций, по мнению налогового органа, носило формальный характер, в действительности же они функционировали как единая организация с целью получения налоговой выгоды — неуплаты налогов по общей системе налогообложения. Итогом проверки стало решение о привлечении налогов, пеней и штрафов на общую сумму более 28,4 млн рублей.

Завод посчитал выводы налогового органа «надуманными». С обвинениями в намеренном дроблении бизнеса организация не согласилась: завод применяет упрощенную систему налогообложения с 2002 года, а взаимоотношения с определенной «зависимой организацией» ограничиваются лишь арендными.

«Сумма налоговых претензий к нашему предприятию является для нас колоссальной. Мы не можем ни в полной мере удовлетворить налоговые претензии, ни осуществлять дальнейшее ведение хозяйственной деятельности, что приведет к банкротству предприятия и массовому сокращению работников», — отмечалось в обращении у Уполномоченному.

Бизнес-омбудсмен принимал участие в судебном разбирательстве на правах третьего лица.

«Наша позиция основывалась на том, что оба общества существуют на рынке как самостоятельные хозяйствующие субъекты с 2002 года, созданы различным составом учредителей, ведут независимые друг от друга виды деятельности и, наконец, создают различную продукцию. Оба являются самостоятельными налогоплательщиками, и за минувшие 15 лет подобные претензии им адресованы впервые. Никаких доказательств для обоснования вывода о применении схемы дробления бизнеса налоговый орган не привел. Более того, о необоснованной налоговой выгоде должен свидетельствовать ряд обстоятельств, ни одно из которых инспекцией в ходе проверки установлено не было. Таким образом, решение налогового органа, на наш взгляд, нарушало права и законные интересы обоих предприятий. То, что нашу позицию поддержал и Арбитражный суд, конечно, радует», — отмечает Альфир Бакиров.

Тем не менее, юристы аппарата Уполномоченного не исключают, что это решение суда может быть обжаловано инспекцией в порядке апелляционного производства.