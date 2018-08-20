Выручка Уралвагонзавода составила 67,6 млрд рублей в январе-июне 2018 года

Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:04 — REGNUM Консолидированная выручка «Уралвагонзавода» без учета реализованных активов составила 67,6 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, сообщает 20 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Из сообщения следует, что итоги работы корпорации в январе-июне текущего года подвели на закрытом заседании с участием генерального директора УВЗ Александра Потапова. Росту показателя способствовало увеличение объема реализации, как продукции военного назначения, так и гражданского.

Более 58%, по словам Потапова, приходится на военную продукцию. При этом экспортные поставки занимают большую часть. На гражданскую продукцию приходится 38% поставок УВЗ, что соответствует плановым показателям, предусмотренным Стратегией развития до 2025 года, и отвечает задаче по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается также, что реализация поставленных задач позволила предприятию повысить показатели эффективности деятельности и получить в первом полугодии чистую прибыль, в то время как в прошлом году в этот же период времени был зафиксирован убыток.

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