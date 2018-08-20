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«Спасение утопающих»: в ЕС прояснили фермерам Литвы вопрос о компенсациях

Экономика

По мнению руководства Еврокомиссии, за убытки, которые можно было застраховать, должны будут расплачиваться сами фермеры

«Спасение утопающих»: в ЕС прояснили фермерам Литвы вопрос о компенсациях
Жан-Франсуа Милле. Анжелюс. 1857—1859

Вильнюс, 20 августа 2018, 09:40 — REGNUM  Евросоюз отказывается оплачивать незастрахованные убытки литовских фермеров, пострадавших от засухи, заявил министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис. Об этом сообщает агентство Elta.

По словам чиновника, руководство ЕС не намерено предоставлять компенсаций фермерам Литвы, игнорировавшим возможность застраховаться от неблагоприятных погодных условий. Сурплис подчеркнул, что, по мнению руководства Еврокомиссии, за убытки, которые можно было застраховать, должны будут расплачиваться сами фермеры.

Отмечается, что в Литве никто из фермеров с 2012 года не страховался от ущерба из-за засухи, поскольку это обходится достаточно дорого.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис обратился к еврокомиссару Филу Хогану, ответственному за сельское хозяйство и развитие сельской местности, с просьбой оказать помощь в связи с последствиями засухи.

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