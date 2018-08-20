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«Не в ущерб себе»: Россия снизила цену на С-400 для Индии

Экономика

Индия является стратегическим партнером для России, поэтому учитывались все пожелания

«Не в ущерб себе»: Россия снизила цену на С-400 для Индии
Владислав Осипов © ИА REGNUM
С-400

Москва, 20 августа 2018, 09:38 — REGNUM  При определении окончательной цены на зенитные ракетные системы С-400 для Индии Москва пошла на уступки, заявил 20 августа в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Отвечая на вопрос, действительно ли цена на С-400 в ходе переговоров была снижена, Шугаев заявил, что Индия является стратегическим партнером для России, поэтому учитывались все пожелания. Но «не в ущерб себе», подчеркнул он.

Напомним, межправительственное соглашение о продаже Индии российских С-400 было заключено в октябре 2016 года, однако с тех пор этот вопрос продолжает оставаться предметом коммерческого, технологического и политического торга.

Ранее в ФСВТС заявили, что контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан до конца 2018 года.

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