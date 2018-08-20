В Великом Новгороде встала стройка жилого комплекса «Европа»

Великий Новгород, , 09:37 — REGNUM В Великом Новгороде остановилось строительство жилого комплекса «Европа», который возводила в Псковском микрорайоне города компания «ИнвестСтройГрупп». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, строительство началось в 2015 году, квартиры первой очереди должны были быть сданы во втором квартале 2017 года, но этого не произошло.

Возможности завершения строительства обсуждались в правительстве региона во встрече с представителями компании-застройщика с потенциальным инвестором («Проминстрах»), «Связь-банком» и дольщиками, которую провёл заместитель председателя правительства Новгородской области Валерий Пикалев.

По словам регионального министра строительства и ЖКХ Ирины Николаевой, компания «Проминстрах» готова выкупить часть квартир. Полученные деньги подрядная организация сможет направить на завершение строительства.

«Решение о продаже должен принять «Связь-банк», так как квартиры находятся у него в залоге. В настоящее время правительство области готовит обращение в банк с просьбой принять положительное решение», — пояснила Николаева.

По её словам, готовность первого дома в «Европе» превышает 80%.Всего в новом жилом комплексе ООО «ИнвестСтройГрупп» намеревалось построить 16 домов. С компанией был заключён договор у порядка 30 дольщиков.

Отметим, что строительство жилого комплекса «Европа» заинтересовалось следственное управление Следственного комитета РФ по Новгородской области. Городской следственный отдел начал доследственную проверку по факту возможного мошенничестве со средствами дольщиков.

Напомним, в настоящее время в Новгородской области обманутыми считаются дольщики двух других застройщиков — компаний ООО «Топ флор» (четыре многоквартирных дома в Псковском микрорайоне, 55 договоров на сумму 142 млн рублей) и ООО «Экспресс» (дом на улице Шимской, 43, 29 дольщиков, 62,5 млн рублей). В отношении руководителей обеих компаний возбуждены уголовные дела, при этом генеральный директор ООО «Экспресс» Валерий Марковкин скрывался за границей, был объявлен в международный розыск, но в июле был задержан в Германии — решается вопрос о его экстрадиции.

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