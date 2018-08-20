Индонезийские товары постепенно заполняют рынок Малайзии

Куала-Лумпур, , 09:42 — REGNUM Индонезийские предприниматели, которые являются членами торговой ассоциации Индонезии, хотят, чтобы их товары стали лидерами рынка в штате Сабах, Малайзия, сообщает Antaranews.

«Мы надеемся, что торговая ассоциация Индонезии, членами которой являются 60 предпринимателей из 36 преимущественно индонезийских компаний в Малайзии, станет лидером рынка», — заявил в понедельник, 20 августа, председатель ассоциации Хотман Ванги в Куала-Лумпуре в связи с юбилеем организации.

В настоящее время в Малайзии не существует налога на товары и услуги.

Хотман Ванги отметил, что если говорить об индонезийских компаниях, которые уже активно работают на малайзийском рынке, то можно выделить компанию Teh Pucuk Harum (напитки на основе чая), Kara (кокосовое молоко), Kapal Api (кофейная сеть) и Daia (стиральный порошок). Все эти индонезийские товары можно найти в любом магазине в Малайзии.