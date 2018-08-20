«Сохранение пенсионного возраста будет способствовать развитию Севера»

п. Эвенск, Магаданская область, , 09:28 — REGNUM Отношусь положительно к повышению пенсионного возраста, потому что большинство граждан после выхода на пенсию продолжают работать пока позволяет здоровье, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Магаданской областной общественной организации защиты прав потребителей Ксения Суханкина.

Но, по её мнению, на Дальнем Востоке стоит сохранить тот пенсионный возраст, который был ранее. В частности, в Магаданской области отмечается большой отток трудовых ресурсов. Если повысить возрастную планку, больше людей будут уезжать. Для граждан, приезжающих на работу на Дальний Восток, меньший пенсионный возраст, чем на материке, будет преференцией, что будет способствовать развитию северных территорий страны. Кроме того, надо оставить льготы людям тяжелых профессий.

«Правительство РФ решилось на такой шаг не от хорошей жизни. В стране сложилась такая ситуации, когда количество пенсионеров практически равняется количеству работающих, поэтому повышать пенсионный возраст нужно», — высказала свое мнение Суханкина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»