Производители России предложили «выпрямить» импорт электроники

Москва, , 09:26 — REGNUM Несколько российских предприятий по производству оборудования в области связи и телекоммуникаций направили в правительство РФ свои предложения по обеспечению большей прозрачности в импорте электронной аппаратуры и приборов. Об этом пишет 20 августа «Коммерсантъ».

Отмечается, что компании «Микран», T8, «Элтекс», ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации», ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов, ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложение перевести иностранные компании, поставляющие в Россию телекоммуникационное оборудование, на «прямой импорт» продукции без посреднических схем при таможенном оформлении.

Также инициаторы обращения предлагают обеспечить доступ отраслевых ассоциаций к таможенной статистике — ради «исключения занижения НДС» при импорте оборудования.

Напомним, 17 августа сообщалось о том, что во Владимирской области на базе Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) будет создано новое станкостроительное предприятие по выпуску киберзащищенных высокоточных станков. По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, без собственного станкостроения в РФ не получится добиться эффективного импортозамещения и создать собственные технологичные производства.

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