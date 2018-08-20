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Всё условно: о разнице в зарплатах мужчин и женщин

Экономика

Как реагировать на призыв Матвиенко сокращать разницу между зарплатами мужчин и женщин?

Всё условно: о разнице в зарплатах мужчин и женщин
Зарплата

Барнаул, 20 августа 2018, 09:13 — REGNUM  Довод председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая заявила, что разница в зарплатах мужчин и женщин хотя и сокращается, но разрыв этот всё ещё остаётся большим и несправедливым, заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко считает условным.

«Больше похоже на среднюю температуру по больнице. Понятно, что физический труд разный, например, труд водителя автобуса оплачивается исходя из интенсивности труда. Конечно, женщине такой труд не подходит. Получается, мужской труд более конкурентен в таких отраслях экономики. Также не стоит забывать, что главное предназначение женщины — это воспитание детей и сохранение домашнего очага», — отметил депутат в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналу «Международная жизнь» призвала стремиться к сокращению разрыва в величине зарплат российских мужчин и женщин. По её мнению, он является «большим и несправедливым».

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко призвала сократить разрыв в зарплатах мужчин и женщин

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