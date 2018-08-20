Почти четверть населения Зауралья — на «коммунальных» субсидиях

Курган, , 09:34 — REGNUM В Курганской области за январь — июнь 2018 года получили субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 22,6% жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Отмечается, что число граждан, воспользовавшихся правом на «коммунальную» субсидию, планомерно уменьшается с 2014 года и на отчётный период с начала 2018 года составило 190,8 тыс. граждан, или 18,1 тыс. семей.

Средний размер коммунальной субсидии на семью на данный момент составил 1620 рублей.

По предварительной оценке, на 1 июня 2018 года в Курганской области проживали 840,6 тыс. человек.

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