В Грузии опять стал актуальным проект подземного газохранилища

Тбилиси, , 08:54 — REGNUM В Грузии опять стал актуальным проект строительства подземного газохранилища, в котором страна сможет хранить до 300 млн кубометров природного газа и в случае необходимости направлять его на нужды населения.

Вопрос обсуждался на заседании правительства Грузии и премьер-министр Мамука Бахтадзе сообщил, что уже отыскался инвестор — Германский банк развития (KfW), готовый вложить в проект 150 млн евро. По его же информации, вопрос почти решен, и в ближайшее время между KfW и Грузинской корпорацией нефти и газа будет заключен соответствующий кредитный договор.

Согласно новым обещаниям и предположениям главы правительства Грузии, на этот раз осуществление проекта должно начаться в текущем году и закончиться в 2021 году.

«По окончании строительства газового хранилища у страны появится инфраструктурный объект стратегического значения, который значительно повысит энергобезопасность страны и нашу независимость. Проект обеспечит устранение дисбаланса между поставкой и потреблением и удовлетворение пикового потребления в зимний период», — пояснил премьер.

Проект, о котором говорил Мамука Бахтадзе, вынашивается в Грузии уже более десяти лет. Впервые грузинские энергетики заговорили о необходимости такого хранилища, когда в стране еще существовали проблемы с энерго‑ и газоснабжением и периодически прекращалась подача населению природного газа, который в тот период Грузия в основном получала из России. После запуска в эксплуатацию газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум была высказана инициатива создания в Грузии подземного хранилища, куда будут закачиваться дополнительные объемы газа, которые в случае аварий будут подаваться промышленным, административным и иным объектам и населению. Проект был составлен, а его стоимость в разные годы оценивалась от $200 до $300 млн. Ответственной за разработку и осуществление проекта была назначена Грузинская корпорация нефти и газа. Она же провела значительную часть подготовительных и исследовательских работ. По предварительной информации, газохранилище будет построено в окрестностях поселка Самгори, где находится нефтяное месторождение.

В разные годы власти Грузии называли разные сроки начала и окончания строительных работ. При правлении Михаила Саакашвили было объявлено, что строительство подземного газохранилища начнется в 2011 и закончится в 2013 году. Неоднократно актуализировали этот проект и представители пришедшей на смену правительству Саакашвили «Грузинской мечты».

Что касается инвесторов, они также менялись. Первоначально сообщалось, что строить объект будет Грузинская корпорация нефти и газа за счет собственных средств. Высказывались уверенные предположения, что строительство может профинансировать азербайджанская компания SOCAR. В марте текущего года правительство Грузии заявило, что кредит на сумму $100 млн вложит в проект Европейский инвестиционный банк. В данный же момент инвестором проекта газохранилища называется KfW.