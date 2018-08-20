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В Зауралье зарегистрировано восемь обманутых дольщиков

Экономика

И насчитали лишь два проблемных дома, которые возводятся с долевым участием граждан

Курган, 20 августа 2018, 08:48 — REGNUM  В Курганской области насчитали лишь восемь граждан-участников долевого строительства, чьи права были нарушены. Ровно столько человек числится в соответствующем реестре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Отмечается, что в Минстрой России направлен план-график завершения строительства многоэтажного дома в Кургане на улице Куйбышева, которое было заморожено с 2007 года по причине банкротства застройщика.

Также, согласно заявлению губернатора региона Алексея Кокорина, правительством Курганской области контролируется ситуация с прекращением строительства жилого дома в городе Шумихе. Информация по данному факту направлена в правоохранительные органы, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

«Удалось достроить и сдать 12 многоквартирных домов, застройщиками которых были ООО «СМУ КПД» и ООО «Речелстрой». Каждый возникший вопрос решали максимально оперативно с привлечением всех заинтересованных сторон. В итоге совместными усилиями с областной прокуратурой, профильными ведомствами мы решили эти проблемы», — заявил глава Зауралья.

По информации пресс-службы губернатора региона, на данный момент в Курганской области строится 37 домов с долевым участием. В первом полугодии 2018 года введено в эксплуатацию семь таких многоквартирных домов.

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Проблемы долевого строительства жилья
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