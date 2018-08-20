Инвестировать в АПК Новосибирской области привлекательно, но рискованно

Новосибирск, 20 августа 2018, 08:05 — REGNUM Одним из направлений развития Новосибирской области согласно стратегии социально-экономического развития региона на период до 2025 года является развитие агропромышленного комплекса (АПК). В конце июля областные власти приступили к оценке инвестиционный потенциал предприятий АПК. По поручению врио губернатора Андрея Травникова его заместитель Станислав Тишуров объявил о серии рабочих встреч на инвестиционных площадках в сфере АПК.
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Первым объектом стало ООО «Птицефабрика «Улыбино» в Искитимском районе. На базе комбикормового завода VEGA, премиксного завода «32 Зернопродукт» и птицефабрики реализуется проект «Строительство утиной фермы «Улыбино» по выращиванию утки породы «Пекинская». С начала 2018 года на его реализацию было направлено 627 млн рублей, общая стоимость проекта составит 4,2 млрд рублей. Финансовую помощь оказывает банк ВТБ — 2 млрд рублей в рамках кредитного соглашения с птицефабрикой.
Согласно государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 — 2017 годы и на период до 2020 года», общий объём финансирования программы составляет 14 млрд рублей.
Он отметил, что власти всех уровней прилагают усилия, чтобы эту ситуацию улучшить. Например, организация мэрией Новосибирска сотрудничества местных производителей и торговых сетей, административное содействие на уровне Новосибирской области реализации инвестиционных проектов, федеральные программы льготного кредитования. К числу мер, способствующих развитию АПК, следует отнести и идею создания в Новосибирской области производств по глубокой переработке продукции. Это факторы, по мнению Антона Когана, повышают инвестиционную привлекательность.
«АПК интересен и малому бизнесу, в том числе «городскому», так как имея сравнительно небольшую сумму денег, можно найти партнёров в сельской местности и заняться растениеводством. А прибыль от этого проекта будет результатом и удачи, и серьёзной работы», — подчеркнул эксперт.
Отметим, что согласно данным на инвестиционном портале Новосибирской области, регион входит в первую десятку крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров России. Для примера, по итогам 2017 года производство мяса скота и птицы составило 238 тысяч тонн, валовой сбор зерна — более 2,8 млн тонн при урожайности 17,7 ц/га.
При этом существует и немало проблем, в том числе со сбытом сельскохозяйственной продукции.
Рекордный урожай зерна в 2017 году привёл к тому, что новосибирские аграрии столкнулись с проблемой его сбыта: цена упала, рынков сбыта оказалось недостаточно, а хранить этот самый рекордный урожай некоторым фермерам оказалось негде.
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В середине июля глава региона Андрей Травников заявил, что у Новосибирской область есть одна большая проблема — регион не умеет продавать свою же продукцию, хотя «под боком растущие рынки: Китай, Индия, Монголия».
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