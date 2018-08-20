Инвестировать в АПК Новосибирской области привлекательно, но рискованно

Новосибирск, , 08:05 — REGNUM Одним из направлений развития Новосибирской области согласно стратегии социально-экономического развития региона на период до 2025 года является развитие агропромышленного комплекса (АПК). В конце июля областные власти приступили к оценке инвестиционный потенциал предприятий АПК. По поручению врио губернатора Андрея Травникова его заместитель Станислав Тишуров объявил о серии рабочих встреч на инвестиционных площадках в сфере АПК.

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Первым объектом стало ООО «Птицефабрика «Улыбино» в Искитимском районе. На базе комбикормового завода VEGA, премиксного завода «32 Зернопродукт» и птицефабрики реализуется проект «Строительство утиной фермы «Улыбино» по выращиванию утки породы «Пекинская». С начала 2018 года на его реализацию было направлено 627 млн рублей, общая стоимость проекта составит 4,2 млрд рублей. Финансовую помощь оказывает банк ВТБ — 2 млрд рублей в рамках кредитного соглашения с птицефабрикой.

Согласно государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 — 2017 годы и на период до 2020 года», общий объём финансирования программы составляет 14 млрд рублей.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры инноваций и предпринимательства Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Антон Коган считает, что однозначно оценивать инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса Новосибирской области сложно.

«С одной стороны, в регионе много земель сельскохозяйственного назначения и предпринимательских инициатив, с другой стороны — наряду с высокими специфическими рисками существует и высокая конкуренция, реализовать сельскохозяйственную продукцию очень непросто. Цены на овощном рынке колеблются по классическому сценарию: в годы урожая падают, в годы неурожая — растут. И первая, и вторая крайности не позволяют предпринимателям получить желаемые финансовые результаты. Сбыт мясомолочной продукции затруднён, в частности, из-за сложностей выхода региональных производителей на продажи конечному потребителю: очень проблематично создать свою сеть или выставить продукцию на полках существующих торговых сетей. Это факторы, снижающие инвестиционную привлекательность» , — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Коган.

Он отметил, что власти всех уровней прилагают усилия, чтобы эту ситуацию улучшить. Например, организация мэрией Новосибирска сотрудничества местных производителей и торговых сетей, административное содействие на уровне Новосибирской области реализации инвестиционных проектов, федеральные программы льготного кредитования. К числу мер, способствующих развитию АПК, следует отнести и идею создания в Новосибирской области производств по глубокой переработке продукции. Это факторы, по мнению Антона Когана, повышают инвестиционную привлекательность.

«АПК интересен и малому бизнесу, в том числе «городскому», так как имея сравнительно небольшую сумму денег, можно найти партнёров в сельской местности и заняться растениеводством. А прибыль от этого проекта будет результатом и удачи, и серьёзной работы», — подчеркнул эксперт.

Отметим, что согласно данным на инвестиционном портале Новосибирской области, регион входит в первую десятку крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров России. Для примера, по итогам 2017 года производство мяса скота и птицы составило 238 тысяч тонн, валовой сбор зерна — более 2,8 млн тонн при урожайности 17,7 ц/га.

При этом существует и немало проблем, в том числе со сбытом сельскохозяйственной продукции.

Рекордный урожай зерна в 2017 году привёл к тому, что новосибирские аграрии столкнулись с проблемой его сбыта: цена упала, рынков сбыта оказалось недостаточно, а хранить этот самый рекордный урожай некоторым фермерам оказалось негде.

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В середине июля глава региона Андрей Травников заявил, что у Новосибирской область есть одна большая проблема — регион не умеет продавать свою же продукцию, хотя «под боком растущие рынки: Китай, Индия, Монголия».

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