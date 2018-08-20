Красная икра, семь встреч Минниханова: участие в ВЭФ оценили в 21 млн

Казань, , 07:37 — REGNUM Из бюджета Татарии на участие региона в Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке 11−13 сентября 2018 года, готовы потратить свыше 21,2 млн рублей. При этом аукцион пройдёт 30 августа, то есть у победителя будет менее двух недель до мероприятия на исполнение обязательств по контракту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком тендера выступает правительственное Агентство инвестиционного развития РТ, начальная сумма лота — 21 225 828 рублей. Обеспечение исполнения контракта составит 4 245 165,6 рубля. Источник финансирования контракта — республиканский бюджет.

В задачи исполнителя входит размещение экспозиции республики на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, для чего победитель тендера «проводит необходимые переговоры и согласования с организаторами форума по вопросам, касающимся подготовки и работы экспозиции». По условиям контракта, на экспозиции должно быть не менее четырёх компаний, она должна быть оформлена в едином стиле, иметь указатели и стенды на русском, английском, корейском, японском и китайском языках, раздаточный материал.

Исполнитель должен организовать не менее трёх тематических мероприятий деловой программы и в качестве компаний-участников экспозиции должен привлечь представителей отраслевых министерств и ведомств региона, предприятия, компании республики, которые и будут составлять официальную делегацию. Деловая программа включает в себя отбор потенциально интересных международных компаний-инвесторов (не менее 25, в том числе из таких стран, как Япония, Китай, Южная Корея, Монголия, Италия, Австралия), формирование повестки встреч с указанными инвесторами на основе анализа их деятельности и их потенциального интереса для республики.

Помимо этого, компания-исполнитель должен будет составить график встреч Рустама Минниханова, которых должно быть не менее семи. Также она должна организовать участие главы региона и участников делегации в деловой программе форума в «формате выступлений с презентацией успешного опыта республики». Исполнитель должен подготовить комплекс интерактивного программного обеспечения для работы мультимедийной зоны выставочного стенда для предоставления основной информации о Татарии.

Победитель обеспечивает и питание в формате кейтеринга. При этом меню для кофе-сервиса на стенде должно быть рассчитано на 1500 человек (из расчета 500 человек в день). В списке блюд — ассорти сыров (бри, брик, пармезан, моцарелла, маасдам), королевские креветки, бланшированные с чесноком, валованы с красной икрой, салат с креветками, гребешком, мини-шашлычки на шпажке из креветок,

Напомним, по итогам 2017 года на форуме участниками было в целом подписано 217 соглашений на общую сумму около 2,5 трлн рублей.