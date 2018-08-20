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Рублю тяжело удерживать позиции

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 20 августа

Москва, 20 августа 2018, 07:17 — REGNUM  В «день трейдера», как 17 августа неформально называют в России, рубль ослаб к доллару и евро. К вечеру доллар вырос на 0,22% до 67,03 руб./доллар, а евро подорожало к рублю несколько больше — на 0,73% до 76,7 руб./евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

17 августа поздно вечером глобальное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в рублях и иностранной валюте на уровне ВВВ-. Прогнозы рейтингов также остались без изменения — «позитивными». В своем комментарии рейтинговое агентство отметило, что российская экономика хорошо справляется с санкциями, однако обратило внимание, что с момента последнего пересмотра агентством рейтинга России в начале 2018 года вероятность ужесточения санкций США против российской экономики «немного увеличилась», и риски для российской экономики все еще сохраняются.

Цена барреля нефти Brent на лондонской Интерконтинентальной бирже к вечеру 17 августа поднялась на 0,56% до $71,81, но рублю это не помогло. Пара EUR/USD 17 августа выросла на 0,54% до 1,1439 долл. за евро на фоне объявления агентством Eurostat статистики по инфляции в еврозоне за июль, совпавшей с прогнозом аналитиков.

Сегодня, 20 августа, ожидается информации из Венесуэлы, где должна состояться денежная реформа. Она будет заключаться в деноминации государством национальной валюты боливара и привязке боливара к национальной криптовалюте «петро», что станет исторически беспрецедентным случаем в мире. Сегодня актуальный торговый диапазон по паре USD/RUB будет 67−68 руб./долл., а по паре EUR/RUB — 76−77,5 руб./евро.

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