По электронной визе иностранцев будут принимать ещё пять аэропортов ДФО

Владивосток, , 07:06 — REGNUM С 19 августа расширен механизм работы электронных виз на Дальнем Востоке — иностранцам 18 стран теперь можно лететь в Хабаровский край, на Сахалин, в Амурскую область, на Камчатку и Чукотку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Для получения электронной визы работает специализированный сайт — подать заявку нужно за четыре дня до въезда. Механизм расширения действия электронных виз дал возможность иностранцам прибывать авиасообщением в аэропорты Петропавловска-Камчатского (Елизово), Благовещенска, Хабаровска (Новый), Южно-Сахалинска (Хомутово) и Анадыря (Угольный).

Закон начнёт действовать с 1 сентября 2018 года.

В последующем, по мере технической возможности, иностранцев по электронной визе будут принимать в аэропорту Магадана и Якутска, добавили в Минвостокразвитие.

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Как сообщало ИА REGNUM, механизм выдачи электронных виз начал действовать в России в 2017 году. Внедрен и опробован на территории свободного порта Владивосток.

Зарубежные гости могли приехать по такой визе в Приморский край, на Камчатку и на Сахалин через 12 пунктов пропуска, только один из которых — аэропорт Кневичи (Владивосток), а остальные — автомобильные, железнодорожные и морские пункты.