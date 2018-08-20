В Китае стремительно вырос объем автомобильных грузоперевозок в 2018 году

Пекин, , 06:54 — REGNUM Объем автомобильных грузоперевозок в Китае продолжил увеличиваться за семь месяцев 2018 года, сообщили в министерстве транспорта Китая, передает 19 августа агентство Синьхуа.

С февраля по июль 2018 года объем автомобильных грузоперевозок увеличился на 7,5%, до 21,38 млрд тонн грузов в сравнении с тем же периодом 2017 года, заняв львиную долю рынка грузоперевозок. Только в июле автодорожные перевозки увеличились на 6,4%, до 3,4 млрд тонн, сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что увеличение происходило на фоне устойчивого экономического роста на уровне 6,8% в первой половине 2018 года, что существенно выше 6,5%, запланированных правительством Поднебесной.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство в Китае в июле 2018 года выросло на 6% в сравнении с тем же периодом 2017 года, при этом замедлился рост торговли потребительскими товарами.

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