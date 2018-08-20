В Магадане на пиар тратят в 5 раз больше, чем на доступную среду

Магадан, Магаданская область, , 07:12 — REGNUM В Магадане утверждён объём финансирования по программе «Доступная среда» на 2019−2023 годы». Общий объём бюджетных трат на эти цели составит 1,8 млн рублей, в год — 3,4 — 4,3 млн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом администрация столицы Колымы ежегодно тратит больше средств на информирование населения о своей деятельности. Так, по информации из газеты «Вечерний Магадан», в 2018 году мэрия израсходует на эти цели 21,2 млн рублей, в 2019 — 29,2 млн. Ещё более 4 млн рублей за два года потратят на информирование о деятельности магаданской городской думы.

Оценивая объём средств, направленных на пиар, ИА Весьма отмечает, что их сумма сопоставима также с расходами на благоустройство дворовых территорий в Магадане — в 2017 году на эти цели было направлено порядка 30 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на отсутствие благоустройства в Магадане его жители жаловались зимой — по улицам города было крайне трудно передвигаться. В пенсионный фонд женщине пришлось ползти на коленях через скользкие буераки.

«Совершенно невозможно передвигаться, дворы — это заледеневшие колдобины и бугры, пешеходные переходы — это покрытые коркой льда поверхности, по которым передвигаться можно только ползком, тротуары — это отдельная песня, там, где они не заняты припаркованными машинами, они представляют собой полосу препятствий, преодолеть которую можно только с посторонней помощью. И всё это в центре города», — писали люди в соцсетях.