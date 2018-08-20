Определены точные даты отмены роуминга в России

Москва, , 05:48 — REGNUM Крупнейшие российские операторы связи готовятся к отмене внутрисетевого роуминга. В компаниях МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Tele2 назвали точные даты отказа от дополнительных тарифов.

С 20 августа внутрисетевого роуминга не будет у «Вымпелкома», с 30 августа — у МТС. Tele2 завершит процесс в установленные сроки — до 31 августа, «Мегафон» — к 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба настояла на изменениях тарифных планов операторов «большой четверки» для абонентов, совершающих поездки внутри страны. В ведомстве посчитали, что плата за внутрисетевой роуминг нарушает закон «О защите конкуренции». Новые тарифы станут более доступными для клиентов.

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