Матвиенко призвала сократить разрыв в зарплатах мужчин и женщин

Москва, , 03:20 — REGNUM Заметный разрыв в величине зарплат российских мужчин и женщин является «большим и несправедливым». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналу «Международная жизнь».

Подвижки к сокращению разрыва есть. В 2005 году средняя зарплата женщин составляла 60% от средней зарплаты мужчин. Теперь показатель вырос до 74%, отметила она.

Такая разница обусловлена тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин. Однако зачастую за одинаковую работу женщинам платят меньше, объяснила спикер Совфеда.

Матвиенко призвала стремиться к сокращению разрыва, большую активность в этом направлении проявлять профсоюзам. Со своей стороны спикер пообещала поддержку такого рода инициативам.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям не допустить падения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы. Зарплаты бюджетников стали выше в рамках исполнения майских указов главы государства от 2012 года.

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